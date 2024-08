Attacco frontale della governatrice Alessandra Todde al Governo Meloni. La presidente della Regione si scaglia contro l’esecutivo nazionale per non aver destinato risorse sull’emergenza idrica in Sardegna.

“È semplicemente vergognoso che il Governo Meloni non stanzi neanche un euro contro l’emergenza idrica per la Sardegna nonostante il dramma siccità in atto e nonostante dalla Regione siano stati presentati più di 50 progetti per mettere in sicurezza le dighe, collegare invasi, riparare condotte idriche, ridurre le perdite” afferma Todde in una nota.

“Questo dimostra la totale indifferenza del Governo Meloni verso la Sardegna mentre si continua a favorire il Nord e le regioni più ricche. Proprio come hanno intenzione di fare con l’autonomia differenziata”, conclude Todde.

