Il Cagliari passa il turno in Coppa Italia: la Carrarese cade alla Unipol Domus per 3-1. A segno gli attaccanti Piccoli e Pavoletti, il tris di Prati. Ha accorciato Zanon

I rossoblù non sono stati belli, ma certamente molto pragmatici. Azioni controllate, grande aggressione ai portatori di palla avversari, fase offensiva centellinata e abbastanza cinica.

Il vantaggio arriva al 33’: Luperto vede il taglio di Piccoli che batte il portiere in uscita. Per il raddoppio occorre attendere il 41’: punizione di Marin, Piccoli colpisce di testa, la palla sbatte su Pavoletti ed entra in porta.

Sorpresa nella ripresa. Quando il Cagliari sembra poter cogliere il tris, la Carrarese riapre la sfida con Zanon che approfitta di una disattenzione complessiva della difesa rossoblù. Prati rimette le cose a posto nel corso di un calcio d’angolo al 71’.

