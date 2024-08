Tremendo scontro a catena sulla 195, vicino alla rotonda di Frutti d’Oro, a Capoterra. Traffico in tilt per due ore e mezza, cinque feriti tra i quali due bambine di 7 e 6 anni, un furgoncino e due autocisterne danneggiate.

E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11. Coinvolta una famiglia di Vallermosa: padre 43enne, mamma di 38 anni e le figlie di 7 e 6 anni.

L’autocisterna condotta da un 32enne, per cause non ancora accertate, ha tamponato il furgone con a bordo la famiglia che è carambolato sull’altro mezzo pesante che lo precedeva, rimanendo incastrato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale, l’Anas e l’Elisoccorso. Il tratto della statale “Sulcitana” è rimasto chiuso per oltre due ore.

I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali di Cagliari: tutti sono in codice rosso, ma i più gravi sono il papà e il conducente dell’autoarticolato.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it