Un 30enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto all’incrocio di viale Monastir e via Ticca.

Sul posto è presente la Polizia Locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica. Il centauro si sarebbe scontrato accidentalmente col veicolo, finendo poi rovinosamente a terra.

Diverse le ferite: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

