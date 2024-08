Josè Luis Palomino è un nuovo giocatore del Cagliari. Il club rossoblù ha reso noto l’accordo ufficiale: il difensore argentino ha firmato sino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Classe 1990, Palomino è uno degli indiziati per essere titolare nella difesa a tre voluta dal tecnico Nicola assieme a Mina e a Luperto.

Dal 2017 al 2024 ha giocato all’Atalanta, collezionando 225 partite con 9 gol e 5 assist. Per diversi anni ha disputato le coppe europee, vincendo anche l’Europa League nella stagione 2023/24. Stagioni, quelle bergamasche, nelle quali dimostra a tutti le proprie qualità: solidità, leadership e grande capacità di lettura del gioco nelle due fasi.

Difensore centrale d’esperienza e di notevole prestanza fisica, Palomino è noto per la sua abilità nei duelli aerei, il senso della posizione e la determinazione in campo. Caratteristiche che gli permettono di adattarsi alle varie conformazioni della retroguardia interpretando al meglio un calcio fatto di intensità e aggressione in avanti.

