I Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu hanno denunciato oggi in stato di libertà per insolvenza fraudolenta un argentino di 30 anni, residente a Madrid. L’uomo, in vacanza nell’isola, si era accomodato all’interno di un locale di Quartu per cenare, ma al termine si era rifiutato di pagare il dovuto conto di 62 euro, allontanandosi con la sua auto.

I Carabinieri però, tramite la targa dell’autovettura comunicata dal titolare del ristorante, sono riusciti a risalire all’intestatario dell’auto, ovvero una società di autonoleggio cagliaritana, che l’aveva data a nolo al 30 enne. Grazie anche alla loro collaborazione i militari sono riusciti ad individuare l’uomo che si era recato a restituire l’autovettura e si accingeva ad entrare in aeroporto per imbarcarsi in un volo diretto a Madrid.

