Non si placa la battaglia per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Motivo del contendere sono i soldi. E nel mezzo viene inserito anche il primogenito Cristian, di recente nuovo giocatore dell’Olbia.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la conduttrice tv ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma di revisionare l’assegno da 12.500 euro che l’ex marito versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. La nuova richiesta si aggirerebbe tra i 18 e i 20 mila euro al mese. La motivazione sarebbe data dal fatto che Ilary non percepisce più gli stessi redditi di prima e che le spese per la villa all’Eur, tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto.

I legali di Francesco Totti hanno a questo punto presentato al giudice una contro-istanza in cui invece si chiede di tagliare gli alimenti. La richiesta è stata motivata dal fatto che il figlio Cristian ha firmato con l’Olbia Calcio. Dunque è “indipendente, autonomo e non vive più nella casa coniugale“.

Venendo meno l’esigenza di mantenere uno dei tre figli, per l’ex capitano della Roma il mantenimento andrebbe portato sotto i 10mila euro, visto che il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche) sono già a suo carico.

