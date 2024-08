Il Ferragosto cade il 15 agosto come un giorno di festa. Dovunque è l’occasione per ferie più lunghe, gite, relax al mare, grigliate e momenti conviviali con gli amici o con la famiglia. Ma com’è nata questa ricorrenza?

Ferragosto Pagano

Le origini sono risalenti agli antichi romani e derivano dal latino feriae Augusti, cioè il riposo di Augusto. Pertanto si festeggiava il primo imperatore romano Ottaviano Augusto, che al mese in cui cade la ricorrenza ha dato il proprio nome. Assieme si celebravano la fine dei raccolti e dei lavori nei campi, che concedeva al popolo il meritato riposo. La festa iniziava l’1 agosto con corse di cavalli, decorazioni floreali e eventi, e andavano avanti fino al 15 del mese. rimasta comunque la tradizione dei festeggiamenti, come ben saprai, che in alcuni casi ricalcano le antiche tradizioni romane. A Fermo, nelle Marche, si tiene ad esempio la cavalcata dell’Assunta, mentre a Siena il 16 agosto si corre il famoso Palio. A Sassari, in Sardegna, si organizza una processione religiosa chiamata la Faradda de li candareri, che nel 2013 è diventata addirittura Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Ferragosto Cattolico

Nel VII secolo, la Chiesa spostò i festeggiamenti al 15 agosto, convertendola in una celebrazione religiosa. Viene infatti celebrata l’Assunzione di Maria: il giorno segna la morte e la rinascita della Vergine, che fu accolta in cielo, sia con l’anima che con il corpo. In tutta Italia vengono dunque celebrate le messe.

Ferragosto oggi

Anche se permane il Ferragosto cattolico, il giorno è associato a diversi eventi estivi. In Sardegna, ad esempio, ricorre la cavalcata dell’Assunta che mischia le due tradizioni. Mentre a Sassari viene organizzata la Faradda de li Candareri (Candelieri), che dal 2013 è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it