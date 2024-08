Sono giorni di relax per Urbano Cairo in Sardegna. L’imprenditore e presidente del Torino ha mostrato nel suo profilo Instagram momenti di vacanza in barca nel mare cristallino del nord dell’isola.

Nelle ultime ore ha prima pubblicato un video in cui faceva delle flessioni in barca, dimostrando di essere molto tonico all’età di 67 anni. A seguire una foto in cui nuota nel mare di Caprera.

Questi contenuti hanno suscitato le rimostranze dei tifosi del Torino nei commenti. In tanti gli hanno imputato il calciomercato poco soddisfacente, facendo delle chiare richieste di acquisti.

“Urbano dai torna sullo yatch e alza il telefono per comprare qualcuno, poi così ti godi meglio i tuffi” ha commentato un tifoso granata.

