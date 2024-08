Alla spiaggia non si rinuncia neanche con le nuvole. Anche oggi in tantissimi hanno scelto di passare la giornata in spiaggia nonostante in molte parti dell’Isola si registri un tempo incerto. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, un’area ciclonica attiva a Ovest della Sardegna si inserisce nell’anticiclone Caronte e aumenta l’instabilità su molti settori.

Mattinata con più nubi e qualche veloce rovescio sulle zone costiere tirreniche, poi nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi al Nord, dai settori alpini verso le zone pianeggianti e sui settori appenninici centrali. Instabile anche sulla Sardegna.

Per domani a livello nazionale l’anticiclone Caronte è previsto in declino. Correnti instabili raggiungono l’Italia: al mattino, piogge sulla Sardegna. Con il passare delle ore peggiora a partire dall’arco alpino fino verso le zone di pianura, con temporali anche forti; locali rovesci sulle regioni centro-meridionali e sulla Sardegna.

