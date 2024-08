Il Cagliari di Davide Nicola prosegue la preparazione alla sfida di domenica contro la Roma. Per il tecnico qualche scelta obbligata, soprattutto in difesa dove restano ancora indietro con la condizione Mina e il nuovo acquisto Palomino, parzialmente in gruppo negli ultimi allenamenti di ieri e di questa mattina.

La linea a tre dovrebbe essere formata da Wieteska al centro con Luperto a sinistra e Zappa a destra, a protezione del portiere Scuffet. A centrocampo invece il dubbio è Zortea sulla corsia di destra, al momento ancora in personalizzato insieme all’altro acciaccato Viola. L’esterno ha un problema alla spalla, ma potrebbe esserci domenica, mentre più difficile il recupero del fantasista.

In mediana quindi spazio a Prati, Marin e Deiola, con Augello sull’out di sinistra. In avanti favorita la coppia Luvumbo-Piccoli.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it