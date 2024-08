È tutto pronto a Siena per il Palio dell’Assunta, in programma oggi, 16 agosto. Ieri, durante la prova generale, è stata la contrada dell’Onda a trionfare, con il fantino Sebastiano Murtas, detto “Grandine”, in sella al cavallo Canarinu. La gara ha visto la Civetta partire in testa, mantenendo la posizione fino alla prima curva del Casato, dove è stata superata dall’Onda che ha preso il comando, restando in testa per tutto il terzo giro.

Questa sera, alle 19, le 10 contrade si sfideranno nella tradizionale carriera in Piazza del Campo per aggiudicarsi il Drappellone, realizzato dall’artista Riccardo Guasco. Anche in questa edizione, la Sardegna sarà grande protagonista: tutti i cavalli in gara provengono dall’isola e 6 dei 10 fantini sono sardi.

Giovanni Atzeni, detto “Tittia”, va a caccia dell’undicesimo successo. Carlo Sanna, detto “Brigante” cerca invece il tris dopo le vittorie nel Palio dell’Assunta dello scorso anno e nel Palio del 4 luglio di quest’anno.

