Grave incidente intorno alle 10 sulla 131 dcn all’interno della galleria “Siniscola Sud”, dove per cause in corso di accertamento 3 autovetture hanno impattato violentemente.

Coinvolta una Toyota Aygo dove all’interno viaggiava una coppia ragazzi tedeschi, di cui una ragazza alla guida che è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estricata dalla squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con vari traumi. Altri due ragazzi del Nuorese viaggiavano su una Fiat Panda, con il conducente anch’esso estratto dal veicolo in gravi condizioni e trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sassari. Coinvolta infine una Ford S-max senza conseguenze per l’occupante.

Lunghe le operazioni di estricazione dei feriti a seguito della quale sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada. Sul posto erano presenti anche Anas e la Polizia stradale per la gestione del traffico veicolare che risulta attualmente bloccato per via della chiusura dell’intera galleria con il traffico deviato verso l’abitato di Siniscola e Posada.

