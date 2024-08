Nella serata del 14 agosto, a Sestu, i Carabinieri hanno arrestato per coltivazione e detenzione di un’ingente quantità di sostanza stupefacente un agricoltore 38enne del luogo. L’uomo è stato individuato in un terreno agricolo a “is ceas de garau”, all’interno di una serra dove sono stati rinvenute 140 piante di cannabis in fase di essiccamento e 40 chili di marijuana già imbustata in sacchi di plastica.

Inoltre è stato trovato diverso materiale per la pesa, l’essicamento ed il confezionamento dello stupefacente, custodito in un locale attiguo alla serra. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sequestrati. Il 38enne, al termine delle formalità di rito è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

