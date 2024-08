Una grandinata così non si vedeva da tantissimi anni a Oschiri. Un fiume di ghiaccio ha invaso strade e campagne, con conseguenti disagi e tantissimi danni.

“Nostro malgrado, una grandinata che sarà ricordata. Come la neve del ‘56. 30 allagamenti in abitazioni private. Colture fortemente danneggiate. Ci spiace per tutti i cittadini e per tutte le imprese che hanno subito danni e disagi. Tante famiglie si sono rimboccate le maniche e hanno liberato le loro abitazioni dall’acqua. Idem artigiani e esercenti. In altri casi si sta ancora procedendo” ha commentato il sindaco Roberto Carta.

Entro pochi giorni, il sindaco dichiarerà lo stato di calamità naturale per i danni subiti da agricoltori, allevatori, imprese e cittadini.

