“Le regole Uefa sono chiare: entro ottobre 2026 dobbiamo indicare cinque stadi con progetti finanziati e cantierabili per l’ammodernamento o la nuova costruzione entro la metà dell’anno successivo”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato della situazione relativa alle candidature per Euro 2032, manifestazione per la quale è in corsa anche Cagliari.

Il capoluogo sardo lavora da tempo sul nuovo stadio, con l’obiettivo di edificarlo in tempo per poter essere selezionato tra gli impianti per il prestigioso torneo. Tempistiche però strettissime, come sottolineato dallo stesso Gravina. “Il ministro Abodi si è detto ottimista e dopo l’ottimo lavoro per l’assegnazione dell’evento all’Italia non voglio nemmeno pensare che non si arrivi pronti a queste scadenze”.

