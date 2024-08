Il 16 agosto, a Senorbì, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato una 57enne di Sardara. Qualche giorno fa era entrata in una farmacia del paese e aveva sottratto con destrezza, introducendoli nella propria borsa e senza procedere al successivo pagamento, dei dispositivi medici e di profumeria per un valore complessivo di 150€ circa.

Dalla visione dell’impianto interno di video sorveglianza messo a disposizione dal titolare della farmacia, i Carabinieri sono riusciti ad accertare l’identità della donna.

