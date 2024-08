Freme l’attesa per la prima giornata di campionato di Serie A che vedrà il Cagliari opporsi alla Roma. I rossoblù si presenteranno forti della vittoria in Coppa Italia, ma anche con alcune assenze importanti (Mina squalificato, Zortea e Viola infortunati). Ecco la presentazione della sfida del tecnico Davide Nicola.

Sui giocatori a disposizione. “Marin lo stimo particolarmente. Prati è un giocatore qualitativo che sta lavorando molto sulla fase di non possesso. Luperto sa già cosa desidero in alcune situazioni di gioco ma questo sta succedendo anche con altri. Luvumbo mi piace molto per l’interpretazione e la capacità di variare il suo modo di giocare. Palomino è arrivato molto preparato dal punto di vista fisico e di condizione“.

Sulla Roma. “Sta a noi cercarne di limitare le abilità, ma anche loro sono all’esordio e certi automatismi non saranno perfetti come non lo sono i nostri. Servirà un coraggio sorretto dall’umiltà: voglio che la mia squadra giochi per esprimere se stessa, sapendo che dall’altra parte la Roma farà altrettanto.

Sul tipo di gara da affrontare. “L’unico vantaggio per il Cagliari è quella di giocare da squadra, con organizzazione attenta e feroce, leggendo le altezze di campo e capire che sono giocatori con velocità di azione importante. Il campo dirà poi cosa dovremo migliorare. Nel lungo periodo se tu lavori raggiungi i tuoi obiettivi”.

