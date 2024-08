Etnomusicologo, musicista cantante, operatore culturale ed ora anche insegnante: lunedì 19 agosto Diego Pani inizierà a vivere il suo “sogno americano” in quel di Albuquerque, all’University Of New Mexico.

Sarà impegnato come Fulbright Scholar-in-Residence, speciale riconoscimento del Fulbright Program che mira all’internazionalizzazione della didattica universitaria americana. Per un anno sarà parte della facoltà della UNM Music proponendo dei corsi sull’etnomusicologia audiovisuale, sul canto a più voci di tradizione orale della Sardegna. Oltre che sulla sulla popular music, con una monografia su Punk Rock e Do It Yourself

“Una nuova avventura americana che nasce, come spesso accade con le cose belle, da una grande amicizia, quella con la mia sorella d’oltreoceano Kristina Jacobsen, che già tanti anni fa mi ha spronato a presentare domanda per questo programma così prestigioso” spiega con un post sui social.

Pani ha ottenuto un dottorato alla Memorial University of Newfoundland (St John’s, Canada) ed è stato referente dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (ISRE). Si è occupato di musica tradizionale della Sardegna e di popular music, in particolare studiando il canto a più voci e la poesia improvvisata, e il rapporto tra musiche di tradizione orale e mediatizzazione.

Negli anni ha espresso le sue doti artistiche e musicali con le band King Howl Quartet e La Città di Notte.

