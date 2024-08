Ancora pioggia e temporali in Sardegna, per lunedì 19 agosto. Per questo la Protezione Civile ha emanato un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico.

L’avviso vale dalle 6 sino alle 23.59 di domani.

Nello specifico l’allerta per rischio idrogeologico interesserà le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Codice giallo per rischio idrogeologico per temporali invece in Gallura e Logudoro.

