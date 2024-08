Un piccolo di 9 anni, che si trovava a Cala Corsara sull’isola di Spargi nell’arcipelago de La Maddalena, in vacanza con i genitori, è stato un morso da un cinghiale che si trovava sulla spiaggia.

Il bambino è stato immediatamente soccorso dalla guardia costiera e poi affidato alle cure del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Merlo dove gli sono stati applicati sei punti di sutura.

Stando alle prime indiscrezioni il cinghiale, per cause ancora da accertare, si sarebbe avventato sul bambino mentre quest’ultimo si trovava in procinto di fare il bagno in mare.

