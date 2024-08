I viaggiatori stranieri si confermano una risorsa economica non di poco conto per le casse della Sardegna. Secondo i dati del 2023, nelle casse dell’isola è entrato ben 1 miliardo e 667 milioni di euro, il 35% in più rispetto all’anno precedente, nonché il secondo incremento più alto in Italia.

L’analisi è stata condotta da Confartigianato Imprese Sardegna che ha rielaborato i dati pervenuti dall’Istat. In generale questi dati premiano la presenza di stranieri in Sardegna che costituisce il 48% del totale.

Trapela fiducia anche per le previsioni del 2024: i dati a disposizione finora lasciano intendere che potrebbe esserci una crescita di circa 9 milioni di euro di incassi rispetto all’anno passato, portando la cifra totale a 1miliardo e 676milioni di euro, con una incidenza sul PIL regionale del 4,46%.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it