Una targa nel posto a sedere in cui per tanti anni aveva acquistato il proprio abbonamento. Il Cagliari ha voluto ricordare così la tifosa Claudia Salis, di recente scomparsa a causa brutto male che se l’è portata via in poco tempo.

Prima dell’incontro, come testimoniato dal Cagliari Fan Club, anche capitan Pavoletti si è avvicinato per portare un mazzo di fiori e per rivolgere qualche parola di conforto ai familiari e compagni di tifo del Cagliari Fan Club Bindua Iglesias Nebida.

Il Cagliari Fan Club ha voluto condividere la storia anche sui suoi social: “Claudia sempre nei nostri cuori! Ringraziamo il Cagliari Calcio nelle figure del direttore generale Stefano Melis e lo SLO Giorgia Argiolas per la targa dedicata alla nostra cara Claudia. Grazie Pavoletti per le parole di coraggio e la grande sensibilità, che ci confermano, anche se lo sapevamo già, la grande persona, sensibile, gentile, empatica che sei”

