Il nubifragio che ha colpito Bosa lunedì 19 agosto ha preoccupato sia i cittadini che l’amministrazione. Il sindaco Alfonso Marras ha chiesto lo stato di calamità, mentre il sole ha riportato il sereno nella cittadina.

Non mancano però le polemiche. A scatenarle è il comitato Non Ti Temo, che da tempo interventi alla Regione Sardegna.

“Il problema non è il fiume, ma la storica cattiva amministrazione del territorio. La soluzione non può essere la costruzione di un muro e di opere che canalizzerebbero il fiume creando un ulteriore impedimento allo scorrere e defluire naturale delle acque. Causando un ulteriore importante pericolo per la città di Bosa, che potrebbe essere completamente sommersa dalle acque in piena. Rinnoviamo la richiesta di un urgente incontro con l’amministrazione locale e con la Regione Sardegna, nella persona del commissario per il dissesto idrogeologico e presidente della Regione, per discutere possibili soluzioni che siano realmente efficaci per la salvaguardia della città di Bosa”.

