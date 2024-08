Lo ha salvato una catasta di cartone che si trovava proprio sul punto in cui è caduto dal tetto di un capannone. Poteva finire molto peggio per il giovane nigeriano che lunedì era salito in cima a una struttura che ospita migranti a Selargius e che per cause ancora da chiarire era rovinosamente caduto.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Quartu e Selargius che stanno ricostruendo la dinamica passo dopo passo. Il giovane si trova ora ricoverato al Brotzu in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

