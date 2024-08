Il calciomercato di Serie A sta vivendo ore molto calde e anche il Cagliari, nella giornata di martedì 20 agosto, è tornato ad essere tra i protagonisti. In particolare per l’asse in corso col Sassuolo.

La formazione allenata da Fabio Grosso, oggi in Serie B, vorrebbe attrezzarsi per provare una rapida risalita. La prima idea sembrava uno scambio di portieri: Scuffet in Emilia e Turati in Sardegna. Proposta che è andata scemando nel giro di qualche ora sia per l’indisponibilità dell’estremo difensore rossoblù a scendere di categoria, e sia per le condizioni economiche previste per il giovane portiere ex Frosinone.

Più concrete invece le piste che portano a Gianluca Lapadula e Antoine Makoumbou. Entrambi, con una buona proposta economica, possono partire. Il dialogo è stato avviato. Nello stesso momento il Cagliari dovrà cautelarsi: girano i nomi di Borini (in uscita dalla Sampdoria) per l’attacco e Pobega (non rientra nei piani del Milan) per il centrocampo. Nelle prossime 48 ore potrebbe esserci una schiarita.

In continua evoluzione invece la questione Gaetano. Il Napoli ha reintegrato il calciatore e potrebbe decidere di trattenerlo almeno fino a gennaio. Il Cagliari ha già bloccato Casadei, ma è spuntata la possibilità Bajrami. L’ex Empoli, oggi al Sassuolo, gradirebbe sia l’approdo in Sardegna che il ritorno nella massima serie.

