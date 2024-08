Durante la Faradda dei Candelieri 2024, a Sassari, un ragazzo a chiesto alla sua compagna di sposarlo davanti alla folla. Lui si chiama Davide e lei Sara. A riportarlo è la pagina social Il Sassarese Medio.

Un gesto d’amore speciale durante un momento speciale per la città di Sassari, che ha colto l’approvazione delle persone presenti. L’amore trionfa sempre, su tutto e tutti, con l’ennesima proposta di matrimonio in un luogo pubblico come accaduto di recente anche alle Olimpiadi di Parigi. L’emblema è sicuramente la famosa fotografia scattata a Times Squere, New York, con due innamorati che festeggiano la fine della Seconda Guerra Mondiale e diventata immagine iconica del vero amore.

Il desiderio di Davide di sigillare l’amore per la sua Sara in un momento speciale per tutta la comunità sassarese che si aggiunge alla specialità dell’eterna unione. La ragazza in lacrime non ha esitato a dire il fatidico “sì” al suo amoroso, e la folla è scoppiata in uno scrosciante applauso.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it