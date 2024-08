Sorpresa poco piacevole per gli automobilisti sardi: rispetto allo scorso anno, il costo medio dell’assicurazione per i veicoli è aumentato del 9,78%. In media, infatti, si pagano 547,46 euro all’anno, ben 49 in più rispetto allo scorso luglio.

Tali dati sono stati elaborati dall’osservatorio congiunto costituito dai portali Facile.it e Assicurazione.it. A Cagliari si spende più che altrove, a livello regionale, con una media di 605,62 euro. Segue Nuoro con 525,48 euro e completa il podio Sassari con 522 euro.