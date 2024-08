La Guardia costiera di Oristano è al lavoro nel porticciolo di Torregrande dove nella notte di martedì 20 agosto è affondato un peschereccio di circa 12 metri.

Le operazioni hanno scongiurato un eventuale disastro ambientale.

La società “Marine Oristanesi”, gestore concessionario del porticciolo, ha posizionato 30 metri di “panne galleggianti”, per contenere futuri sversamenti.

Capitaneria di porto di Oristano sta indagando per capire le cause dell’affondamento e concordare con il proprietario le modalità per la rimessa in galleggiamento dell’imbarcazione.

