“Lo avevamo detto: ci saremmo opposti duramente a una legge che vuole far correre l’Italia a due velocità, lasciando indietro le regioni più povere e compromettendo l’uguaglianza tra i cittadini”.

Così il senatore del Pd Marco Meloni commenta positivamente la decisione della Regione Sardegna di presentare un ricorso alla Corte costituzionale per l’annullamento della legge sull’Autonomia differenziata.

“La Regione Autonoma della Sardegna, guidata da Alessandra Todde e dalla coalizione di centrosinistra, ha impugnato la legge sull’autonomia differenziata ed è alla guida delle regioni che si oppongono allo Spacca Italia. Una posizione chiara e decisa per difendere gli interessi della Sardegna e dei Sardi, a differenza di una Giunta, quella sardo-leghista di Solinas, che aveva assentito a un progetto esiziale per l’unità del Paese e soprattutto per la nostra isola”, aggiunge il senatore Meloni.

