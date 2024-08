Una lite familiare che rischiava di finire in tragedia. Un uomo di 52 anni è stato ferito gravemente con l’asta di una fiocina ieri nel corso di un violento alterco nelle palazzine del rione Terridi, a Bosa. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie di Carabinieri di Macomer e della locale stazione, insieme a due ambulanze e a una squadra dei vigili del fuoco.

Viste le condizioni del ferito, i sanitari hanno mobilitato l’elicottero dell’Areus, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Sassari. I Carabinieri della stazione di Bosa hanno effettuato i primi accertamenti e sentito in caserma diversi testimoni. A colpire il 52enne è stato il nipote dell’uomo, un 19enne figlio della sorella. Il ferito non è comunque in pericolo di vita.

