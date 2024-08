Lunghe code e rallentamenti sulla 554 per un incidente nei pressi dello svincolo per la 125 var. Tre auto che procedevano nella stessa direzione sono rimaste coinvolte in uno scontro per cause ancora da accertare.

Sul posto immediato l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

