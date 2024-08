L’autonomia differenziata continua a suscitare divisioni e polemiche tra i presidenti delle regioni. Per questo motivo, la notizia dell’impugnazione della legge da parte della Sardegna non è stata appresa con favore dal presidente del Veneto Luca Zaia.

“Rispettiamo i diritti di tutti, anche quello di fare ricorso, ma vogliamo che la nostra libertà sia rispettata. Per questo motivo, la Regione Veneto si opporrà al ricorso contro la legge sull’autonomia presentato dalla Regione Sardegna, che dalla legge Calderoli sull’autonomia non ci rimette nulla, così come tutte le altre regioni a statuto speciale e le province autonome”. Queste le parole del presidente della regione Veneto Zaia.

