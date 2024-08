Un incendio si è diramato in un terreno del comune di Iglesias, in località Genne Maiori. Sul posto si trova in questo momento il Corpo forestale che sta intervenendo con il supporto di un elicottero Super Puma, proveniente dalla base operativa di Fenosu.

Intorno alle 14.50 dovrebbe arrivare anche un Canadair, di cui è stato richiesto l’intervento. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Iglesias.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it