Lunedì 26 agosto la MEM osserverà una giornata di chiusura straordinaria. La decisione è stata presa per via della prevista sospensione del servizio dell’energia elettrica in via Mameli previsto per la giornata.

La MEM riprenderà regolarmente il proprio servizio martedì 27 agosto 2024 secondo i consueti orari. Non ci saranno problemi invece in merito all’apertura delle altre strutture del circuito bibliotecario comunale, le quali osserveranno i presenti orari:

Biblioteca di Pirri, via Santa Maria Goretti 63 dalle 9 alle 13;

Biblioteca G. B. Tuveri, via Venezia 23 dalle 10 alle 14;

Biblioteca Montevecchio, via Montevecchio 29 dalle 9 alle 13.30;

Bibliobus, piazza Giovanni XIII dalle 9 alle 13.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it