Quattro giovani sono stati aggrediti da due adulti a Cagliari, in serata, in seguito ad una mancata precedenza. Uno dei ragazzi è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari per le cure.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, in seguito a una mancata precedenza, è scoppiata una lite tra gli occupanti di due auto a Cagliari, culminata in via del Canneto a Pirri.

Due uomini in corso di identificazione, sarebbero scesi dall’auto e avrebbero aggredito con una spranga quattro giovani presenti nell’altra vettura, ferendone due. Uno di loro, un 22enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri. La spranga, oggetto dell’offesa, è stata sequestrata.

