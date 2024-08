La squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 13:30 di ieri per Soccorso a persone a Cala Gonone di Dorgali. Un turista con i suoi due figli di 10 e 15 anni nel sentiero che da Cala Fuili conduce a Cala Luna ha perso l’orientamento e non riusciva più a trovare la strada del rientro.

Sul posto oltre alla squadra è stata allertato l’elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna della base di Alghero.

Giunto sul posto è riuscito a localizzare i dispersi e a recuperarli fortunatamente in buono stato di salute. Per poi consegnarli alle cure di un equipaggio del 118 da Dorgali per accertamenti.

