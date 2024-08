I Carabinieri del Radiomobile di Carbonia sono nuovamente intervenuti per arrestare un operaio di 46 anni, residente a Domusnovas, per aver violato ancora una volta la misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, residente a Sant’Antioco.

Ieri è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, in evidente violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Cagliari. L’uomo era già stato arrestato lo scorso 11 luglio per lo stesso motivo. La misura cautelare era stata disposta a seguito di ripetuti interventi delle forze dell’ordine per liti familiari e maltrattamenti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che si è concluso questa mattina con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa per l’indagato.

