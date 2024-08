Aveva urtato un motociclista nelle prime ore della scorsa mattinata e ora è stata deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Nei guai la conducente della Peugeot 208 coinvolta in un incidente con una moto nella giornata di ieri. La moto, una Yamaha condotta da un operaio 48enne residente a Maracalagonis, per cause ancora in corso di accertamento è stata urtata da una Peugeot 208 guidata da una 33enne residente a Cagliari. A bordo della moto si trovava anche una passeggera di 33 anni residente a Quartucciu.

Nell’incidente, il motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. La passeggera, che ha riportato lesioni lievi, è stata trasportata al Policlinico di Monserrato per accertamenti. Sul posto i Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu.

Il conducente dell’auto, risultata positiva al test alcolemico con un tasso di oltre tre volte il massimo consentito dalla legge è stata deferita in stato di libertà, le è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it