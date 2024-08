Il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, si è espresso via social sul sul disegno di legge di riordino del sistema sanitario regionale.

“Tre riflessioni sul disegno di legge Todde di riforma della Sanità: non risolverà i problemi dei cittadini, non riforma nulla e l’unico e dichiarato obiettivo è quello di commissariare i direttori generali. Nulla propone sulla carenza di personale, sul collasso della sanità territoriale, sulle liste d’attesa e sui Pronto Soccorso – attacca il leader dell’opposizione – L’assetto istituzionale della sanità sarda rimane sostanzialmente invariato”.

Conclude Truzzu: “Unica novità il commissariamento dei direttori generali. Come se la responsabilità del disastro fosse solo in capo a loro. Tra l’altro, siccome la presidente Todde l’ha presentata come un ‘commissariamento delle Asl, delle Aou e dell’Arnas Brotzu‘, immagino che i direttori generali non avranno difficoltà a far valere le loro ragioni in tribunale. E i sardi pagheranno. Il risultato concreto sarà quello di commissariare l’assessore Bartolazzi. Già bocciato anche dal centrosinistra”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it