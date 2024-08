Un uomo di 50 anni, residente a Elmas e attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace nella notte appena trascorsa, per aver violato le severe prescrizioni imposte dal suo regime di detenzione. Il soggetto, già condannato per reati gravi come lesioni personali e tentato omicidio per i quali sta scontando una pena che si estende fino ad aprile 2027, è stato scoperto all’interno di un esercizio commerciale situato in Viale Elmas, in evidente violazione delle disposizioni che gli proibivano di allontanarsi dal proprio domicilio senza specifica autorizzazione.

L’episodio si è verificato durante un controllo delle pattuglie che hanno riconosciuto l’uomo all’interno dell’esercizio commerciale e, insospettiti, lo hanno immediatamente controllato per verificare se avesse una qualche autorizzazione. Di fronte alla palese trasgressione, i militari hanno proceduto immediatamente al deferimento del cinquantenne, che è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli capillari sul territorio e della vigilanza costante da parte delle forze dell’ordine, fondamentali per garantire il rispetto delle misure alternative alla detenzione. Resta ora da vedere quale sarà la risposta della magistratura, chiamata a decidere sulle conseguenze di questa violazione di un regime premiale rispetto alla detenzione in carcere.

