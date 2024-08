Momenti di dolcezza tra la showgirl sarda Elisabetta Canalis e la piccola figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri.

La figlia è nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles, città in cui la coppia risiedeva. Skyler Eva è così cresciuta negli Stati Uniti, ragion per cui non ha grande dimestichezza con la lingua italiana della madre.

La Canalis tuttavia ha postato via social un video carino in cui prova ad insegnare l’italiano alla piccola, tra risate e pronunce buffe, ma carine, di Skyler Eva che sembra molto divertita dall’insegnamento nonostante dichiari essere abbastanza complicato.

