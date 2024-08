Dopo i Giochi Olimpici di Parigi, il velocista Filippo Tortu ha scelto la sua Sardegna per rigenerarsi e ripartire in vista del finale di stagione.

L’atleta, originario proprio del Nord Sardegna per parte di padre, ha condiviso qualche scatto della sua estate sui propri profili social, compreso uno di Bosa pubblicato nelle proprie storie di Instagram.

L’obiettivo, come detto, resta chiudere al meglio la stagione: il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 settembre a Brescia, in occasione dello Sky WiFi Grand Prix in cui correrà ancora una volta i 200m.

