Federica Sciarelli, conduttrice dal 2004 del celebre programma televisivo “Chi l’ha visto?” ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è soffermata anche su alcuni dettagli della sua vita privata.

In particolare, ha ripercorso il periodo in cui si diffuse la voce di un possibile flirt con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, a causa di un articolo pubblicato a suo tempo sulla nota rivista Panorama. Una notizia priva di fondamento che portò la stessa giornalista a fare causa per le illazioni rese pubbliche.

“Mi infuriai. Dissi a Cossiga: ‘Io faccio causa’, lui: ‘Fai bene, quando vincerai, mi offrirai champagne’. La causa fu molto dura, io rimasi malissimo per quell’articolo, falso e calunnioso. Ero una ragazza giovane che aveva vinto un concorso e quel pezzo mi ferì immensamente. Pensai: ‘Che schifo d’ambiente’, volevo mollare tutto. Ma andai avanti”

Un causa che poi si risolse con un successo per lei.

“La loro linea di difesa fu che la relazione con Cossiga era una battuta. Io ero sempre più furiosa[…] Ho avuto un risarcimento incredibile, e ho comprato casa. Poi tanta soddisfazione. Ero in lacrime. Lo dissi subito ai miei genitori, papà stava molto, molto male. Riuscì solo a dirmi: ‘Complimenti Federica’, poi entrò in coma”.

