Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Paralimpici, ma soprattutto manca sempre meno al momento in cui gli atleti sardi torneranno ad essere protagonisti. Tra i primi a scendere in campo ci sarà anche Sara Desini, opposto della Nazionale di Sitting Volley.

Nata ad Olbia, dove ha esordito e poi conquistato anche le prime presenze in Nazionale, da diversi anni si è trasferita a Bologna per motivi di studio, senza mai rinunciare allo sport. Attualmente, infatti, è una giocatrice del Modena Sitting Volley con cui ha sempre avuto modo di togliersi diverse soddisfazioni. Compreso l’esser diventata un punto fermo della Nazionale italiana, con cui di fatto è cresciuta di pari passo. Questa sarà sia la seconda partecipazione personale per Sara Desini ai Giochi Paralimpici, ma anche la seconda della Nazionale Italiana.

L’obiettivo sarà quello di provare a confermare e, perché no, far di meglio rispetto alla scorsa rassegna a cinque cerchi, dove l’Italia chiuse al sesto posto. Nel cammino di avvicinamento però il movimento è cresciuto e ha fatto registrare dei buoni risultati, come il quinto posto ai mondiali di Sarajevo nel 2022 e il trionfo agli Europei di Caorle 2023.

Quando gareggia?

30 agosto: Italia-Francia ore 20

1 settembre: Italia-Cina ore 14

3 settembre: Italia-USA ore 14

4 settembre: Finali 7°-8° posto: ore 12; ore 14

Finali 5°-6° posto: ore 18; ore 20

5 settembre: Semifinali ore 18 e ore 20

7 settembre: Finale medaglia di Bronzo ore 15

Finale medaglia d’Oro ore 19.30

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it