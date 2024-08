Il Comune di Cagliari ha approvato un’ordinanza con cui verrà modificata la circolazione del traffico in Viale Trieste e in alcune vie di contorno.

Queste nuove misure adottate entreranno in vigore a partire da mercoledì 28 agosto e rientrano all’interno di lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Ecco di seguito tutte le variazioni:

Viale Trieste (tratto compreso tra la via Maddalena sino alla via Pola):

– Istituzione di due fermate autobus per il trasporto pubblico in prossimità rispettivamente del numero civico n. 3 e del civico n. 57;

– Istituzione del senso unico di circolazione dall’intersezione con la via Maddalena sino alla via Pola, con senso di percorrenza dalla via Maddalena verso la via Pola;

– Istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora;

– Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la via Pola, con direzione verso la via Pola per chi arriva dalla via Sant’Avendrace;

– Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con la via Pola, per chi arriva dalla via Sant’Avendrace verso la via Pola.

Via Roma (tratto compreso tra la via Maddalena e il viale Trieste):

– Chiusura all’intersezione con il viale Trieste;

– Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra la via Maddalena e il viale Trieste;

– Consentita la svolta a sinistra su via Maddalena per i veicoli provenienti dalla via Roma con direzione piazza Matteotti;

– Revoca del segnale di direzione obbligatoria diritto prima dell’intersezione con la via Maddalena, per chi arriva con direzione viale Trieste;

– Revoca della fermata autobus in prossimità del numero civico n. 279.

Via Maddalena (tratto compreso tra la piazza Del Carmine e la via Roma):

– Istituzione del senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra la piazza Del Carmine e la via Roma, con senso di percorrenza dalla via Roma verso piazza Del Carmine;

– Istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra il viale Trieste e la piazza Del Carmine;

– Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra prima dell’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dalla via Roma con direzione viale Trieste;

– Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dalla via Maddalena/Mameli con direzione via Roma;

– Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra prima dell’intersezione con la piazza Del Carmine, per chi arriva dalla via Maddalena/Mameli con direzione via Roma.

Via Bruscu Onnis (tratto compreso tra la via Asproni e il viale Trieste):

– Istituzione del senso unico di circolazione con senso di percorrenza dalla via Asproni verso il viale Trieste;

– Istituzione della direzione obbligatoria a destra prima dell’intersezione con il viale Trieste.

