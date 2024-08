Probabile origine dolosa per l’incendio che alle prime luci dell’alba di oggi ha colpito il ristorante El Trò. Si tratta del secondo incendio in pochi mesi: già lo scorso marzo, fu appiccato il fuoco nella struttura che fu distrutta in parte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

El Trò è in stato di abbandono da oltre un anno, dopo che a maggio 2023 furono posti i sigilli dalla Guardia Costiera. Il sequestro scattò a seguito di un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica. L’area di 414 metri quadri non risultava infatti coperta da concessione demaniale marittima.

