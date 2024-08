Un controllo di routine si è trasformato in un intervento ben più rilevante quando i Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno deferito in stato di libertà un meccanico di 33 anni, residente a Maracalagonis, per il reato di applicazione di targhe false. La scoperta è avvenuta durante un servizio di perlustrazione volto al monitoraggio della circolazione stradale, durante il quale i Carabinieri hanno fermato una Volvo V70 con a bordo il meccanico e un fattorino di 25 anni.

Inizialmente, il controllo aveva già rivelato che l’auto circolava senza copertura assicurativa. Tuttavia, ulteriori verifiche sulle targhe e sulla documentazione presentata hanno portato alla luce un quadro ben più complesso: il veicolo, ormai radiato per l’esportazione, montava targhe false, fabbricate con notevole precisione per sfuggire ai controlli.

Non limitandosi al solo controllo del veicolo, i Carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione dei due occupanti. Durante questa operazione, il passeggero è stato trovato in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, il che ha portato alla sua segnalazione alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.

Le targhe false sono state immediatamente sequestrate e saranno depositate presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari, mentre la droga rinvenuta sarà sottoposta alle analisi di rito.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it