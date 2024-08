Orgosolo in lacrime per la scomparsa di Tzia Annedda Castangia. La donna si è spenta alla veneranda età di 102 anni nella casa del proprio paese in cui abitava.

Tzia Annedda fu l’ultima, nell’ormai lontano 17 maggio 1935, a vedere in vita la Beata Antonia Mesina. Le due percorrevano lo stesso tragitto nelle campagne quando la Beata venne aggredita brutalmente e uccisa da un compaesano.

Castangia era da sempre impegnata nel volontariato, da nubile donna, con l’Azione Cattolica con cui per decenni ha raccontato la vita e le gesta della Beata Mesina.

