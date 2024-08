Dilaga la lingua blu negli allevamenti di ovini in Sardegna, da Nord a Sud dell’Isola. Coldiretti lancia il nuovo allarme e l’appello alla Regione, segnalando centinaia di casi accertati o in fase di accertamento.

“I focolai sono estesi in tutta la regione e dai pochi casi di qualche settimana fa a oggi la lingua blu nell’Isola sta raggiungendo proporzioni devastanti per gli allevamenti che scontano gravi perdite di animali e ingenti danni ai fatturati”.

“L’immobilismo degli assessorati dell’Agricoltura e della Sanità, in particolare, hanno portato a una situazione insostenibile per i nostri allevamenti, con gravi responsabilità. Abbiamo chiesto che venisse fornito il vaccino per evitare quello che puntualmente è avvenuto. Nonostante queste sollecitazioni ancora tutto è fermo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it